تركيا تُلقي القبض على 32 شخصاً تشتبه بصلتهم بتنظيم داعش

أكدت تقارير صحفية تركية اليوم الاثنين أن توقيف جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة التركية أنقرة 20 أجنبياً للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

كما تم توقيف 12 عراقياً في ولاية صامصون للاشتباه بصلتهم بالتنظيم.

هذا وجاءت العملية، بعد يوم واحد على إعلان الولايات المتحدة عن مقتل أبو بكر البغدادي في ريف إدلب في سوريا.

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أن مقتل البغدادي نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب، معرباً عن ثقته بأن الكفاح الحازم ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب السلام للبشرية جمعاء.