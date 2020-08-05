تركيا تُواصل مناوراتها العسكرية مع أذربيجان

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن القوات التركية والأذربيجانية، تواصل مناوراتها العسكرية المشتركة “النسر التركي الأذربيجاني 2020”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أن القوات البرية والجوية للبلدين، أجرتا مناورات على تدمير أهداف العدو، والمتمثلة في قصف دبابات ومدرعات بمنطقة ذات تضاريس صعبة.

كما تضمنت المناورات الجارية في أذربيجان، تطهير نقاط استراتيجية من العناصر المعادية.

وشدّد البيان على أن القوات التركية والأذربيجانية، أتمتا بنجاح المهام الموكلة إليهما في المناورات، وتحركتا بتنسيق واحترافية.

وتُجرى المناورات التي انطلقت في 29 يوليو الماضي، بالعاصمة باكو، ومدن نخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 أغسطس الجاري، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وتتضمن المناورات اختبارات الجاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يُجرى خلال المنارات اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني، في 12 يوليو الماضي، بالمدفعية على القوات الأذربيجانية في منطقة “توفوز” الحدودية.