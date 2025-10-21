تركيا.. «حزب الشعب الجمهوري» يعيد انتخاب تشاليك أميناً له

أعاد حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول انتخاب أوزغور تشاليك أمينًا عامًا للحزب في تحد لقرار محكمة تركية بإيقاف الانتخابات الخاصة بالحزب في المدينة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الـ39 لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد في مجمع هداية تورك أوغلو الرياضي في منطقة بيرم باشا في إسطنبول.

ورغم التحديات القانونية، تم انتخاب تشاليك الذي ترشح منفردًا لمنصب أمين الحزب في إسطنبول، بعد حصوله على 536 صوتًا من أصل 565 صوتًا صحيحًا.

هذا القرار يأتي بعد حكم محكمة في سبتمبر بإيقاف انتخابه، ما أدى إلى حالة من التوتر بين الحزب والمعارضة القضائية.

وأكد تشاليك عقب إعلان النتائج أن هذه الانتخابات تمثل “بداية مهمة” في سعي الحزب نحو تحقيق السلطة، مؤكدًا عزمه على مواصلة عمل الحزب لتحقيق أهدافه السياسية.

الجدير بالذكر أن المحكمة التركية كانت قد أصدرت عدة قرارات بشأن هذه الانتخابات، بما في ذلك تعليقها في سبتمبر الماضي، ولكن المحكمة العليا للانتخابات قررت في أكتوبر الماضي السماح بإتمام المؤتمر، مما يعكس التحديات القانونية التي تواجه حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.