تركيا… حظر جديد يستهدف «إمام أوغلو» وخلاف ساخن مع اليونان

تم حظر الحساب الذي كان يستخدمه أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون، على منصة “إكس” تحت اسم “مكتب مرشح الرئاسة”، بعد أن سبق وأن تم حظر حسابه الشخصي في 8 مايو 2025، والذي كان يتابعه نحو 10 ملايين شخص.

وجاء القرار، وفق جمعية حرية التعبير، استنادًا إلى المادة 8/أ من القانون رقم 5651، بدعوى حماية الأمن الوطني والنظام العام، دون كشف الجهة القضائية المصدرة للقرار. مع ذلك، لم تمتثل المنصة بعد للحجب داخل تركيا، ويظل الحساب الذي يتابعه 333 ألف مستخدم مرئيًا.

وردًا على الحظر، غيّر الحساب اسمه إلى “CBAdayOfisi1″، بينما زعمت نيابة إسطنبول أن الحساب السابق ينشر معلومات مضللة، ما دفعها لفتح تحقيق جنائي استنادًا إلى المادة 217/أ من القانون الجنائي، وطلبت الحظر القضائي الذي تم الموافقة عليه.

ويُذكر أن إمام أوغلو تم القبض عليه في 19 مارس 2025، وأُفرج عنه مؤقتًا في 23 مارس، ليعاد اعتقاله لاحقًا بتهمة الفساد، مع اكتمال لائحة اتهام مركزة على بلدية إسطنبول في 11 نوفمبر، تشمل طلب الحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 2430 عامًا.

تركيا تحتج على منشور مثير للجدل للقوات الجوية اليونانية بعد حادث تحطم طائرة عسكرية تركية

أثارت القوات الجوية اليونانية غضب تركيا بعد نشر صورة لطائرة C130 بعنوان “صورة اليوم”، وذلك بعد يومين فقط من حادث تحطم طائرة تركية من نفس النوع في جورجيا أسفر عن مقتل 20 جنديا.

ورداً على المنشور، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير اليوناني وسلمته مذكرة احتجاج شفوية اعتبرت فيها المنشور “غير أخلاقي” ومثيرًا للاستفزاز.

وسارعت القوات الجوية اليونانية إلى حذف المنشور خلال دقائق، ونشرت بيان تعزية موجّهًا إلى قائد القوات الجوية التركية أعربت فيه عن “الحزن العميق” و”التضامن في هذه اللحظات الصعبة”.

وعلّق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، فاروق آجار، على المنشور قائلاً: “اعرفوا حدودكم. وإلا فسنعرفكم بها”.

من جانبها، بررت وزارة الدفاع اليونانية المنشور بأنه كان عبارة عن صورة من حفل تخرج عسكري، وتم حذفه لاحقًا “لمنع أي سوء فهم”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن نقل جثامين العسكريين العشرين الذين قضوا في حادث سقوط الطائرة العسكرية على الحدود بين جورجيا وأذربيجان إلى تركيا.