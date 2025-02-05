تركيا: خطة «ترامب» حول غزة «غير مقبولة» ومصر وروسيا وفرنسا وبريطانيا تعلّق!

أكدت مصر، “على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمضي قدما في مشروعات التعافي المبكر دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة”.

وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، خلال استقباله وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، “دعم بلاده الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على “أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها”.

وشدد الوزير عبد العاطى على “دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم”.

تركيا: خطة ترامب بشأن غزة “غير مقبولة”

ندد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، “بمشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة واصفا إيّاه بـ”غير المقبول”.

وقال فيدان في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية: إن “تصريحات ترامب بشأن غزة غير مقبولة”، مؤكدا أن “طرد (الفلسطينيين) من غزة مسألة غير مقبولة لا من جانبنا ولا من جانب بلدان المنطقة. ولا حاجة حتى لمناقشتها”.

والثلاثاء، أعلن ترامب، أنه “سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانا “مذهلا” من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا، مضيفا: “الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضا، سوف نمتلكه”.

“الكرملين” يعلق على تصريحات ترامب بشأن “غزة”

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، إن “الكرملين” يرى أن التسوية في الشرق الأوسط يمكن أن تتم فقط على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك وفقا لما صرح به بيسكوف ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين من غزة، حيث تابع: “فيما يتعلق بموضوع إعادة التوطين، نعم، سمعنا تصريح السيد ترامب حول هذه القضية، وسمعنا ورأينا بيانات من عمان ومن القاهرة، تحدثت عن رفض مثل هذه الفكرة. لهذا، ففي الوقت الحالي، نرى أن التسوية في الشرق الأوسط يمكن أن تتم فقط على أساس حل الدولتين”.

وعاد بيسكوف للتأكيد على موقف روسيا الثابت من القضية الفلسطينية والتسوية في الشرق الأوسط: “إن موقفنا بشأن التسوية في الشرق الأوسط معروف جيدا. ولا يمكن أن تتم التسوية في الشرق الأوسط إلا على أساس حل الدولتين، وهي الأطروحة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة، وهي ما ننطلق منه ونؤيده ونعتقد أنه الخيار الوحيد”.

بريطانيا وفرنسا ترفضان خطط ترامب لتهجير الفلسطينيين

قال وزير الخارجية لبريطاني ديفيد لامي، “إن على المجتمع الدولي ضمان مستقبل الفلسطينيين في وطنهم، كما قال متحدث الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن بلاده ترفض خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

جاء ذلك ضمن عرض الوزير الموقف البريطاني بشأن مستقبل الفلسطينيين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف، ردا على مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن”، حيث قال: “نريد رؤية الفلسطينيين في ازدهار بقطاع غزة والضفة الغربية”، وأكد التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين.

كذلك رفضت فرنسا اليوم الأربعاء تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة “قد تسيطر على غزة، ويمكن تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى”، وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في بيان له، بأن “فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما ضد التطلعات المشروعة للفلسطينيين، وكذلك عقبة كبرى أمام حل الدولتين، وعامل زعزعة استقرار رئيسي لشركائنا المقربين مصر والأردن، والمنطقة بأكملها”.

وأضاف لوموان، “أن مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ولا ينبغي أن تسيطر عليه دولة ثالثة”.