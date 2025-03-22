تركيا.. رئيس البلدية المعتقل ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه

نفى رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، “جميع التهم الموجهة إليه خلال التحقيق معه”.

وبحسب قناة Sözçü التلفزيونية، قال رئيس البلدية: “التحقيق يهدف إلى الافتراء وارتكاب الجرائم، ولا يوجد أي جانب منطقي أو قانوني أو مقنع للتحقيق”.

ووفقا للقناة التلفزيونية، “فإن “إمام أوغلو”، أدلى بشهادته لمدة ثلاث ساعات،ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة في قضية رئيس بلدية إسطنبول اليوم السبت”.

وأعلنت السلطات التركية الأربعاء الماضي، “اعتقال رئيس بلدية اسطنبول بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى، وشملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية اسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم محسوبون على المعارضة التركية”.

تركيا.. حل مجلس نقابة المحامين في إسطنبول

أقيل نقيب محامي اسطنبول وأعضاء مجلس النقابة، من مناصبهم بموجب قرار قضائي نشرته جمعية “محامين”.

وأصدرت المحكمة المدنية الثانية في إسطنبول، قرارا “بإنهاء مهام رئيس جمعية المحامين في إسطنبول إبراهيم كاباوغلو، وأعضاء مجلس الإدارة وإجراء انتخابات جديدة”.

وبحسب الأناضول، “تم استجواب “كاباوغلو” وأعضاء مجلس الإدارة في 7 يناير 2025، وتم طلب إذن من وزارة العدل لملاحقتهم قضائيا، كما تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في إسطنبول بطلب إنهاء مهام “كاباوغلو” وأعضاء مجلس الإدارة وانتخاب رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة”.

وكانت الشرطة التركية، اعتقلت يوم الأربعاء، “أكرم إمام أوغلو” الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، على خلفية تحقيق يتعلق بقضية فساد”.