تركيا.. زلزال «باليكسير» يوقع خسائر كبيرة وتحذيرات من هزات ارتدادية

تسبب الزلزال القوي الذي ضرب ولاية باليكسير غرب تركيا، مساء اليوم الأحد، في انهيار أكثر من 10 مبانٍ متعددة الطوابق ومنازل في المناطق القريبة من مركز الهزة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، وقع الزلزال في تمام الساعة 19:53 بالتوقيت المحلي، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، وشعر به سكان إسطنبول، إضافة إلى عدة ولايات في غرب، شمال غرب وجنوب غرب تركيا.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي ييرلي قايا، في تدوينة على منصة “إكس”، أن مركز الزلزال كان في قضاء سيندرجي بولاية باليكسير، مشيرًا إلى أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ والمؤسسات المعنية بدأت فورًا بإجراء مسوحات ميدانية، وأن السلطات تتابع الوضع عن كثب.

من جهته، نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدوينة عبر “إكس” قدم فيها أحر التعازي لجميع المواطنين المتضررين من الزلزال، مؤكدًا أن كافة المؤسسات الحكومية اتخذت الإجراءات اللازمة منذ البداية وأن الجهود مستمرة لمتابعة التطورات.

وفيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، تحذر السلطات من احتمال وقوع هزات ارتدادية قد تزيد من خطورة الوضع.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تستمر فيه تركيا في الاستعداد لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، مع تكثيف جهود الطوارئ لضمان سلامة المواطنين وتقليل الأضرار.