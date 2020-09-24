تركيا.. زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب بحر مرمرة

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات، الخميس، قبالة سواحل ولاية “تكيرداغ” التركية المطلة على بحر مرمرة، وشعر به سكان إسطنبول وأدرنة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، أن الزلزل وقع في تمام الساعة 16:38 بالتوقيت المحلي (13:38 ت.غ).

وأوضح البيان أن الزلزال وقع على مسافة 18.87 كيلومترًا قبالة سواحل منطقة “مرمرة أرغليسي” التابعة للولاية، وعلى عمق 6.83 كيلومترات تحت سطح البحر.

وأعلنت ولاية إسطنبول المطلة أيضا على بحر مرمرة، عدم تلقي أنباء عن وقوع أضرار في المدينة حتى الآن.