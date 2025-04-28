تركيا.. زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة سيفريجه

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، عن وقوع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة سيفريجه التابعة لولاية إلازيغ، عند الساعة 21:09 بالتوقيت المحلي.

وبحسب البيانات التي نشرتها الإدارة عبر موقعها الإلكتروني، وقع الزلزال على عمق 11.31 كيلومترا، وشعر السكان بالزلزال في ولايتي ملاطية وأديامان أيضا.

وجاء في بيان “أفاد”: “بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة وقع في منطقة سيفريجه التابعة لولاية إلازيغ عند الساعة 21:09، والذي شعر به سكان ولاية ملاطية أيضا، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى هذه اللحظة. ولا تزال أعمال المسح الميداني مستمرة”.

وأفادت سلطات ولاية إلازيغ في بيان لها، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بعد الزلزال عبر خطوط “أفاد” ومركز الطوارئ 112، مشيرة إلى أن جميع الوحدات تتابع عن كثب آثار الزلزال في الولاية.

ونشر والي ملاطية سيدار يافوز، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة تمنى فيها السلامة لجميع المتضررين من الزلزال الذي شعر به سكان الولاية، قائلا: “ليحمي الله شعبنا العزيز من الكوارث”.

وأشارت ولاية أديامان في منشور لها، إلى أنه لم يتم تلقي أي بلاغات عن أضرار بسبب الزلزال، مضيفة: “تظل جميع المؤسسات المختصة، وعلى رأسها أفاد، في حالة تأهب، وتستمر أعمال المسح الميداني، نتقدم بأطيب تمنياتنا بالشفاء لجميع المواطنين”.

وقال وزير البيئة والعمران وتغير المناخ، مراد كوروم، بشأن الزلزال الذي وقع في منطقة سيفريجه التابعة لولاية إلازيغ: “حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، ونحن نتابع التطورات مع فرقنا”.

ونشر الوزير كوروم على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تمنى فيها السلامة للمتضررين من الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة وقع في منطقة سيفريجه، مشيرا إلى أن الزلزال شعر به سكان العديد من الولايات، بما في ذلك ملاطية، قائلاً: “أتمنى الشفاء العاجل لجميع المواطنين المتضررين من الزلزال، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، ونحن نتابع التطورات مع فرقنا”.

هذا وتعد تركيا من المناطق النشطة زلزاليًا نظرًا لموقعها الجغرافي على خطوط الصدع الرئيسية، والزلزال الأخير في منطقة سيفريجه يأتي ضمن سلسلة من الهزات الأرضية التي تشهدها البلاد بشكل دوري.

وأكدت السلطات المحلية، بما في ذلك إدارة “أفاد” وولاة الولايات المتأثرة، أن جميع الفرق المختصة في حالة تأهب لمتابعة التطورات وضمان سلامة المواطنين.