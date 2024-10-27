تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب البلاد

ضرب زلزال جديد جنوب تركيا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

وأعلنت الهيئات التركية المختصة، عن رصدها زلزالا بقوة 5.0 درجات بمقياس ريختر في جنوب تركيا، مساء اليوم الأحد.

وذكرت إدارة إزالة آثار الطوارئ التركية، أن “الهزات الأرضية تم رصدها في منطقة كوزان بمحافظة أضنة في جنوب البلاد عند الساعة 20:07، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، وبؤرة الزلزال كانت بعمق 20.13 كيلومتراً.

هذا “ولم ترد معلومات عن مصابين أو ضحايا أو وقوع دمار بنتيجة الزلزال”.

وفي 17 اكتوبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ولاية سيواس التركية وسط البلاد على عمق 10 كم.