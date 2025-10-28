تركيا.. زلزال بقوة 6.1 يضرب ولاية باليكسير ويتسبب بأضرار مادية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، مساء الاثنين، منطقة سنديرغي في ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وفق ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

ووقع الزلزال على عمق يتراوح بين 5.99 و6-10 كيلومترات، وشعر به سكان مدن عدة، بينها إسطنبول، إزمير، وأيدين، إضافة إلى مناطق مرمرة وإيجة.

وأفادت وسائل الإعلام التركية ووسائل التواصل الاجتماعي بسقوط بعض المباني وتضرر ممتلكات، فيما لم تُسجل حتى الآن خسائر بشرية مؤكدة.

وبدأت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) وفرق الطوارئ والإغاثة، أعمال المسح الميداني والبحث عن ضحايا في المناطق المتضررة، حسب ما أكد وزير الداخلية علي يرلي قايا.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متابعة الوضع شخصيًا وأعمال التفتيش والسيطرة على الأضرار.

ويُذكر أن المنطقة شهدت زلزالًا سابقًا في أغسطس 2025 بنفس القوة 6.1 درجات، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين. وتعد تركيا من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، إذ شهدت في فبراير 2023 زلزالًا عنيفًا في جنوب شرق البلاد خلف أكثر من 53 ألف قتيل.

ويأتي الزلزال الجديد في سياق سلسلة هزات أرضية متكررة غربي تركيا، شملت أيضًا زلزالًا بقوة 5 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة في سبتمبر 2025، بالإضافة إلى زلزال بقوة 5.4 درجات في ولاية كوتاهيا، مما يسلط الضوء على أهمية الاستعداد والتدابير الوقائية في مناطق النشاط الزلزالي.

Sındırgı'da depremde yıkılan binaya ait görüntü: pic.twitter.com/qhWK3DekOr — Haberin Var Mı? (@HVMHaber) October 27, 2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde bazı binalar yıkıldı, elektrikler kesildi



Umarız can kaybı yaşanmaz #deprem #sallandık #Sondakika pic.twitter.com/WSEbuJ9CJ0 — Ramazan Selimoğlu (@selimoluramzn) October 27, 2025

Balıkesir Sındırgı’da yıkılan bina görüntüleri geliyor bölgedeki arkadaşlardan. Umarım can kaybı yoktur. #deprem pic.twitter.com/d5NWe0T9xP — Gökhan Karcı (@gokhankarci) October 27, 2025