تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قال مصدر دبلوماسي إن تركيا ستقدم، اليوم الأربعاء، إعلاناً لانضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وأضاف المصدر أن الإعلان سيصدر، اليوم، بعد أن قال وزير الخارجية هاكان فيدان، هذا الأسبوع، إن تركيا ستصدر الإعلان، اليوم الأربعاء.



وأضاف المصدر: «التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها».

وفي مايو (أيار) الماضي، قالت تركيا إنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في إطار تصعيدها الإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة، مضيفة أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.



وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت إسبانيا إنها طلبت الانضمام إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية.

ومحكمة العدل الدولية هي الأعلى في «الأمم المتحدة»، وتأسست في 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت، في المحكمة، إن عملياتها في قطاع غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مسلَّحي «حماس» الذين هاجموا إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.