تركيا: سنعتبر عناصر حفتر أهدافًا مشروعة إذا استهدفت مصالحنا في ليبيا

شدّدت تركيا على أنها ستعتبر عناصر حفتر، أهدافا مشروعة في حال استهدفت مصالحها في ليبيا.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان صادر عنه، الخميس، تعليقاً على إعلان عناصر حفتر، اعتزامها استهداف المصالح التركية في ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أقصوي قوله، إنه من المثير صدور تهديدات عناصر حفتر باستهداف المصالح التركية جواً، في أعقاب وصول مقاتلات حربية إلى الشرق الليبي، بدعم خارجي.

وأشار إلى أن التصريحات الصادرة من قِبل عناصر حفتر في هذا الخصوص، ما هي إلا انعكاس لهذيانها بسبب الخسائر التي منيت بها مؤخراً في الميدان، مبيناً أنها مؤشر بارز على اعتزامها تصعيد الوضع في ليبيا، وفق قوله.

وأضاف يقول: “نؤكد مجدداً، أننا سنعتبر عناصر الانقلابي حفتر أهدافًا مشروعة إذا استهدفت مصالح تركيا في ليبيا”.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن روسيا أرسلت 8 مقاتلات على الأقل إلى عناصر حفتر.

وبحسب ما أفاد تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الامريكية، فإن عناصر حفتر زعمت أنها ستطلق “أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا ضد الأهداف التركية”.