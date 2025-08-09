تركيا: سنُفشل مع مصر أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين من غزة

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده ستتعاون بشكل وثيق مع مصر لإفشال جميع السيناريوهات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشدداً على رفض بلاده الكامل لما وصفه بـ”المخططات التوسعية الإسرائيلية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، عقب جلسة مباحثات تناولت تطورات الأوضاع في غزة، وسبل وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال فيدان إن مصر وقطر والولايات المتحدة تبذل جهوداً حثيثة لوقف الحرب، لكن “إسرائيل تحاول تعطيل هذه المساعي”، واصفاً السياسات الإسرائيلية بـ”الفاشية” والمدفوعة بـ”مرجعيات أصولية”.

وشدد الوزير التركي على أن “فلسطين للفلسطينيين، وأي محاولة لتهجيرهم هي في حكم المعدوم”، مضيفاً: “سنعمل مع مصر على التصدي لأي مشروع يستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه”.

وأوضح فيدان أن تركيا ستدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، بصفتها رئيس الدورة الحالية، للتباحث في تداعيات الحرب على غزة، مؤكداً أهمية تفعيل أدوات الضغط الدولية في وجه الممارسات الإسرائيلية.

كما أعرب عن شكره لمصر على دورها المحوري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بجهود القاهرة المستمرة في تخفيف معاناة الفلسطينيين ودعم القضية.

وأشار الوزير التركي إلى تصاعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، قائلاً إن هناك رأيًا عامًا عالميًا يضغط على حكوماته لاتخاذ مواقف أكثر عدالة تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن “إسرائيل لا تستهدف غزة فقط، بل تسعى لإحداث فوضى في لبنان وسوريا ضمن مخطط توسعي أوسع”.