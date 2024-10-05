تركيا..  شاب يقتل سيدتين ويقطع رأس أحدهما ثم ينتحر

بالتزامن مع مقتل مئات النساء منذ مطلع العام الجاري، شهدت تركيا جريمة مروعة جديدة بحقّ المرأة، حيث أقدم شاب على قتل سيدتين وقطع رأس أحدهما ثم انتحر!

وحسب ما أعلنت سلطات إسطنبول، “أقدم شاب على قتل امرأتين بفارق 30 دقيقة، قبل أن ينتحر”، مشيرة إلى أن “الشابتين والمشتبه به يبلغون من العمر 19 عاما”.

وحسب وكالة الأنباء التركية “DHA”، “قُطع رأس إحدى الضحيتين على أحد أسوار المدينة في منطقة الفاتح، حيث ألقى المشتبه به نفسه في وقت لاحق”.

يذكر أنه وحسب وكالة “فرانس برس”، “سجلت جمعية تركية 290 جريمة قتل لنساء منذ مطلع العام 2024، وأكثر من 160 وفاة مشبوهة أخرى صُنفت على أنها حالات انتحار أو حوادث، وفي نهاية فبراير، وقعت 7 جرائم قتل لنساء في يوم واحد في أنحاء مختلفة من تركيا”.

وكانت تركيا انسحبت عام 2021 من اتفاقية مجلس أوروبا “اتفاقية إسطنبول”، بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة، التي تُلزم السلطات بالتحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.