تركيا.. صادرات العسل تبلغ 16.6 مليون دولار في 8 شهور

صدّرت تركيا 3751 طنًا من العسل -ارتفعت العائدات بنسبة 22% وألمانيا أكثر دولة استوردت العسل التركي.

بلغت عائدات تركيا من صادرات العسل نحو 16.6 مليون دولار خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري.

وأظهرت بيانات لدى اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، اطلعت عليها الأناضول، أن تركيا صدّرت 3751 طنًا من العسل في 8 شهور.

وبحسب البيانات الحديثة، ارتفعت العائدات خلال الفترة المذكورة بنسبة 22% لتصل إلى 16 مليون و593 ألف و563 دولار.

ووصلت صادرات العسل التركي إلى 44 دولة حول العالم، وحلت البحرين في المرتبة الأولى بين الأكثر ارتفاعًا من حيث العائدات.

وخلال الشهور الـ8 ارتفعت عائدات العسل التركي المصدر إلى البحرين بنسبة 736%، لتصل إلى 131 ألف و263 دولار.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن حمدي غوردوغان، نائب رئيس إدارة اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، إن ألمانيا هي أكثر دولة استوردت العسل التركي.

وأشار إلى أن ألمانيا استوردت ما قيمته 5 ملايين و675 ألف و268 دولار من العسل التركي في الفترة بين يناير وأغسطس.

وحلت الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية بـ3 ملايين و148 ألف و467 دولار تبعتها السعودية بـ2 مليون و715 ألف و365 دولار.