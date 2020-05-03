تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يتفوق على حصيلة الإصابات لأول مرة

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تحقيقها تقدما كبيرا في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تفوق عدد المتعافين من عدوى الفيروس ولأول مرة على حصيلة الحالات النشطة.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا تجاوزت لأول مرة عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج.

وأشار قوجة، في تغريدة عبر تويتر، إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 63 ألفا و151، إثر تعافي 4892 مصابًا.

وأضاف أن 62 ألفا و894 مصابًا بالفيروس، مازالوا يخضعون للعلاج بمستشفيات البلاد.

ونوه بأن 1424 مصابًا يخضعون للعلاج بوحدات العناية المركزة، و766 آخرين موصولون بأجهزة التنفس.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة التركية، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 126 ألفا و45، إثر تسجيل 1670 حالة جديدة.

وأظهرت معطيات الوزارة، تسجيل 61 وفاة جراء الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و397.

وأشارت إلى إجراء 24 ألف فحص لكورونا، لترتفع الحصيلة إلى مليون و135 ألفا و367.

وعلق قوجة، على أرقام اليوم قائلا: “لأول مرة منذ 11 مارس الماضي تتجاوز حصيلة المتعافين عدد المرضى الذين ما زالوا يخضعون للعلاج”.

وأردف: “عند الالتزام بتدابير مكافحة كورونا ستكون النتائج أفضل بكثير”.

11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VrwmnqiguO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2020

اقترح تصحيحاً