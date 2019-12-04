الرئيسية | عربي ودولي

تركيا على طاولة مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 ديسمبر 2019 - 10:33
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تركيا ومنظومة الدفاع الجوي الروسي إس_400

أعلنت لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أنها ستناقش الأسبوع المقبل مشروع قرار حول فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

وفي حال وافقت اللجنة على مشروع القانون، سيتطلب الأمر أيضا أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب لدخوله حيز التنفيذ، بعد أن يمضيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وانتقد الكونغرس ترامب لعدم رغبته في فرض عقوبات إضافية ضد أنقرة.

محتوى ذو صلة
رئيس الوزراء العراقي يتهم جماعة «من أنتم» بافتعال الفوضى والمشاكل في البلاد

ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية شرائها “إس-400″، وفقا لقانون العقوبات “جاستا”، كما يدعو بالإضافة لذلك إلى الحد من بيع الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة.

وقد فرضت واشنطن في وقت سابق عقوبات ضد أنقرة على خلفية العملية العسكرية، التي أطلقتها تركيا في أكتوبر الماضي، ضد الأكراد في الشمال السوري.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن