تركيا.. عملية أمنية تطال عشرات الخلايا لـ«داعش» قبل رأس السنة

أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاءَ، 110 مشتبهًا بهم خلال عمليةٍ أمنيةٍ واسعةٍ استهدفت خلايا تنظيم داعش داخل البلادِ.

وجاءت العملية بعد يومٍ واحدٍ من مقتل ثلاثةِ عناصرَ من الشرطةِ وستةِ مسلحينَ، خلال تبادلٍ لإطلاقِ النارِ في بلدةِ يالوفا الواقعةِ على سواحلِ بحرِ مرمرةَ شمالَ غربِ تركيا.

وأوضحت السلطاتُ التركيةُ في بيانٍ أن الحملةَ شملت 114 موقعًا في مناطقَ متفرقةٍ من إسطنبولَ وإقليمينَ آخرينَ، وأسفرت عن توقيف 110 أشخاصٍ من أصلِ 115 كانوا مطلوبينَ أمنيًا.

وأشارت إلى مصادرةِ وثائقَ وملفاتٍ رقميةٍ متعددةٍ خلال المداهماتِ، في إطارِ تتبعِ شبكاتِ الاتصالِ والتمويلِ المرتبطةِ بالتنظيمِ.

ونفذت قواتُ الأمنِ عمليةً مكثفةً في بلدةِ يالوفا، استهدفت منزلًا جرى تطويقه لمدةِ ثماني ساعاتٍ، وأسفرت عن إصابةِ ثمانيةِ عناصرَ من الشرطةِ، إضافةً إلى إصابةِ عنصرٍ أمنيٍ آخرَ.

وقال مكتبُ المدعي العامِ في إسطنبولَ إن المداهماتِ جاءت بناءً على معلوماتٍ استخباراتيةٍ تشير إلى تخطيطِ عناصرَ من تنظيمِ داعشَ لتنفيذِ هجماتٍ خلال أعيادِ الميلادِ ورأسِ السنةِ.

ويأتي هذا التحركُ الأمنيُ في ظلِّ تصاعدِ نشاطِ تنظيمِ داعشَ في مناطقَ مختلفةٍ من العالمِ، وما رافقه من مؤشراتٍ على محاولاتِ إعادةِ تفعيلِ خلاياهِ النائمةِ، الأمرُ الذي دفع تركيا إلى تكثيفِ إجراءاتِها الأمنيةِ وتنفيذِ عملياتٍ استباقيةٍ للحدِّ من أي تهديدٍ محتملٍ.

هذا وشهدت تركيا بين عامي 2015 و2017 موجةَ هجماتٍ داميةٍ نفذها تنظيمُ داعشَ، من أبرزها الهجومُ المسلحُ على ملهى ليليٍّ في إسطنبولَ، والهجومُ على مطارِ المدينةِ الرئيسيِّ، واللذان أسفرا عن سقوطِ عشراتِ القتلى.