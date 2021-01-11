تركيا.. فريق بايدن يُريد تطوير العلاقات مع «أنقرة»

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أعلن أن طاقم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على تواصل مع سلطات بلاده، وأنه “يريد تطوير العلاقات مع أنقرة وفتح صفحة جديدة”.

وفي حديث لقناة “سي إن إن تورك”، أشار قالن إلى أن بايدن زار تركيا 4 مرات عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وأن السلطات التركية “على تواصل إيجابي مع طاقم بايدن الحالي”.

ولفت إلى أن “الأشخاص الذين عمل معهم الجانب التركي من طاقم أوباما، يعلمون مدى أهمية تركيا”.

وأوضح قالن أن “العلاقات مع طاقم بايدن ستكون أكثر تشاركية وتستند على المبادئ”. وعزا ذلك بأن “طاقم الرئيس المنتخب يدرك أهمية تركيا من منظور” حلف شمال الأطلسي “ناتو” وأنها “لاعب مهم في أوروبا والبلقان ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ومن جهة أخرى، اعتبر قالن ما حدث في 6 يناير الجاري في واشنطن من اقتحام لمبنى الكابيتول أنه “مطب سياسي في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأضاف قالن أن “إطلاق مقولة نحن لا نعترف بنتائج الانتخابات، واقتحام عشرات الآلاف لمبنى الكونغرس وقيامهم بعملية تخريب يدعو للقلق”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.