تركيا في مواجهة الغرب.. غضب من بروكسل وخلافات «F-35» تهزّ تحالفات واشنطن

انتقدت تركيا وثيقة استراتيجية صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها تتبنى موقفًا “متحيزًا” تجاه أنقرة وتتجاهل وضعها كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيجيلي إن وثيقة مجلس الاتحاد الأوروبي التي تحمل عنوان “الفهم المشترك – التهديدات والتحديات التي نواجهها” تفتقر إلى نهج استراتيجي وعادل، مشيرًا إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار مكانة تركيا ضمن مسار عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كيجيلي أن الوثيقة، التي صدرت عقب قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الأخيرة في أنقرة، قللت من أهمية الدور الأمني المتزايد لتركيا، رغم ما وصفه بالتأكيد على أهمية هذا الدور خلال اجتماعات الحلف.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية أن موقف الاتحاد الأوروبي يعكس، بحسب وصفه، عدم القدرة على بناء رؤية مشتركة للمستقبل مع أنقرة، داعيًا بروكسل إلى اعتماد مقاربة أكثر واقعية تراعي المصالح المشتركة بين الجانبين.

ورفض كيجيلي ما ورد في الوثيقة بشأن منطقة شرق البحر المتوسط، معتبرًا أن الادعاءات الواردة فيها “غير مبررة” وتعكس استمرار ما وصفه بالنهج المتحيز تجاه تركيا.

وفي ملف قبرص، أكد المتحدث باسم الخارجية التركية أن الجانب القبرصي اليوناني يتحمل مسؤولية تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة، مشيرًا إلى رفضه خطة الأمم المتحدة عام 2004، إضافة إلى موقفه خلال مؤتمر عام 2017.

وحصلت تركيا على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 1999، وبدأت مفاوضات الانضمام رسميًا عام 2005، إلا أن المسار تعثر لاحقًا بسبب خلافات مرتبطة بملفات سيادة القانون، وقضية قبرص، والتوترات في شرق البحر المتوسط.

وتسعى أنقرة منذ سنوات إلى إعادة تنشيط العلاقات مع بروكسل، في وقت تشهد فيه الملفات السياسية والأمنية بين الطرفين تفاوتًا في المواقف، رغم استمرار التعاون في عدد من المجالات.

وفي سياق متصل، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبًا من الانتقادات العلنية التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بيع واشنطن طائرات F-35 لتركيا.

ونقل الموقع عن مسؤولين في البيت الأبيض أن موعد عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحدد حتى الآن، رغم تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن ترامب سيستضيف نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أحد مسؤولي البيت الأبيض، وفقًا لـ”أكسيوس”، أن غضب ترامب جاء بعد تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قبل فترة قصيرة من توجه الرئيس الأمريكي إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي عقدت يومي 7 و8 يوليو.

وأشار المسؤول إلى أن إدارة ترامب اعتبرت تصريحات نتنياهو تدخلًا غير مقبول في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بقرارات واشنطن المرتبطة بصفقات التسليح مع الدول الأخرى.

ونقل الموقع عن مسؤول ثانٍ في البيت الأبيض قوله إن ترامب يرى أن نتنياهو “ليس من حقه” التدخل في صفقة الأسلحة المقترحة، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك صلاحية الاعتراض على صفقات عسكرية أمريكية مع دول أخرى، خصوصًا الدول الحليفة ضمن حلف شمال الأطلسي.

وتأتي هذه الخلافات في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى عقد اجتماع مع ترامب منذ أكثر من أسبوعين، بعدما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي المكتب البيضاوي ست مرات منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير 2025، في مؤشر على أهمية العلاقات بين البلدين رغم ظهور خلافات جديدة بين الجانبين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن نتنياهو كان يخطط للسفر إلى واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، لحضور جنازة السيناتور ليندسي غراهام، وعقد لقاء مع ترامب يوم الاثنين، إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الخميس إلغاء الرحلة بعد تأجيل موعد مراسم الجنازة إلى وقت لاحق.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: “كان انطباعنا أن نتنياهو كان يحاول فرض لقاء بالإرادة”، في إشارة إلى وجود خلاف بشأن ترتيب الزيارة وجدول اللقاءات بين الطرفين.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي البيت الأبيض لم يستبعدوا إمكانية عقد لقاء بين ترامب ونتنياهو خلال زيارة مستقبلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن لحضور مراسم تأبين غراهام، إلا أن تأجيل الزيارة يأتي في ظل توتر متزايد بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بشأن عدد من الملفات، من بينها الخلافات المتعلقة بالحرب مع إيران.

وأضاف “أكسيوس” أن التوتر بين الجانبين يرتبط أيضًا بالملف الدبلوماسي مع طهران، بعدما أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى وجود محاولات من جانب بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية لتعطيل الجهود الدبلوماسية الأمريكية مع إيران وإطالة أمد العمليات العسكرية.