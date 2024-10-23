تركيا.. قتلى وجرحى بانفجار في العاصمة أنقرة (فيديو)

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مقتل شخص وإصابة آخرين كحصيلة أولية في هجوم وصفه بـ”الإرهابي” على مقر الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية “توساش”، في العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول، “أن انفجاراً قوياً وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة”.

وقالت تقارير إعلامية إن “الهجوم “انتحاري”، وأن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولاً ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، لم يتم الكشف عن حصيلتهم”.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن من “بين المهاجمين امرأة، حيث يواصل الأمن التركي تحقيقاته المكثفة في محاولة لتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم”.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.



Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024