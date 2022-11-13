تركيا.. قتلى وجرحى في انفجار بشارع تقسيم بإسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في انفجار بشارع تقسيم في مدينة إسطنبول.

وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده بمطار إسطنبول، قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين، أن المتورطين في انفجار شارع التقسيم سينالون العقاب اللازم.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه”.

وأضاف أردوغان أن مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها، حسب وصفه.

وأردف: “ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك”.

وأكد الرئيس التركي أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه.

وأشار أردوغان في هذا الخصوص إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار.