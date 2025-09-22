تركيا.. قتلى ومصابون بانفجار في محافظة أنطاليا

أفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن انفجاراً وقع في سوق جملة للفواكه والخضر بمنطقة ديمري في محافظة أنطاليا جنوب غربي تركيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وذكر مصدر ميداني في السوق لوكالة “سبوتنيك” أن الانفجار وقع في محال للتعبئة والتغليف عند الساعة الثالثة بعد الظهر، مؤكداً استدعاء المسعفين ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وكان رئيس بلدية المدينة، فخري دوران، قد أعلن في وقت سابق عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، قبل أن تتأكد لاحقاً حصيلة القتلى والمصابين من المصادر الميدانية.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما تواصل السلطات التركية التحقيق لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السوق والمواطنين.