تركيا مساعدات طبية تصل أمريكا.. ورسالة من أردوغان إلى ترامب

آمل أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل روح التضامن التي أبديناها خلال الوباء، تفهما أفضل من الكونجرس [الجزيرة]

وصلت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية، محملة بمساعدات طبية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وبعد وصول شحنة المساعدات التركية للولايات المتحدة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب إنه يأمل أن يتفهم الكونغرس الأمريكي بشكل أفضل الأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما نظرا للتضامن والإمدادات المتبادلة خلال وباء فيروس كورونا.

ووصلت رسالة أردوغان أمس الثلاثاء مع شحنة من اللوازم الطبية التركية التي تشمل ملابس وقائية و كمامات لمساعدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي على احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

ونشرت رئاسة الجمهورية في أنقرة الرسالة اليوم الأربعاء.



وكان الكونغرس الأميركي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا، لكن الوباء أجّل خطة تشغيل الأنظمة مع تركيز أنقرة على مكافحة انتشار المرض في البلاد.



وقال الرئيس التركي في الرسالة: “آمل أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل روح التضامن التي أبديناها خلال الوباء، تفهما أفضل من الكونجرس ووسائل الإعلام الأميركية للأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا”.

وتوترت العلاقات التركية الأميركية أيضا في السنوات القليلة الماضية نتيجة لخلافات تتعلق بسوريا، خاصة دعم واشنطن لمقاتلين أكراد هناك، وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي في بنك تركي.



وقال مسؤولون أتراك في وقت سابق من الشهر إن أنقرة أجرت محادثات مع واشنطن بشأن إمكانية توفير خط مبادلة للعملات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وإن البلدين يبحثان خيارات لتخفيف التداعيات الاقتصادية للوباء.

وكثف مجلس الاحتياطي الاتحادي توفير خطوط المبادلة، التي يقبل فيها عملات أخرى في مقابل الدولارات، لبنوك مركزية في عدة دول لدعم الأسواق المالية وسط الأزمة، لكن تركيا ليست من هذه الدول

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