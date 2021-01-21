تركيا: مسيّرات «بيرقدار» و«العنقاء» ستُحلق في أوروبا قريبًا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن مسيّرات “بيرقدار” و”العنقاء”، ستحلق في الأجواء الأوروبية قريبا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، عبر اتصال مرئي اليوم الخميس، في ملتقى الصناعات الدفاعية الثالث بإسطنبول التركية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن ورانك قوله، إن الاستثمارات التي قامت بها تركيا خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ستنقل البلاد إلى دوري العمالقة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن الصناعات الدفاعية تعد من أبرز العوامل التي تضمن استقلالية البلاد، وأن قيمة صادرات القطاع بلغت 3 مليارات دولار 2020.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لرفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 75 بالمئة، مع حلول عام 2023.

ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للصناعات الدفاعية في تركيا ارتفعت إلى 60 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 5.5 مليار دولار 2002.

وتابع قائلا: “شركاتنا الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، بدأت تحتل مراكز متقدمة عالميا، وخلال المرحلة القادمة سنكون من اللاعبين الرئيسيين اقليميا ودوليا”.