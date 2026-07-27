تركيا.. مقتل مسؤول بـ«حزب العدالة» و2 من أقاربه بهجوم مسلح في باطمان

قُتل عضو قيادة الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد ديريك، إلى جانب نجله إرجان وابن أخيه بكير، في هجوم مسلح استهدفهم داخل مقبرة بلدية في مدينة باطمان جنوب شرق تركيا.

وذكرت صحيفة “جمهوريت” التركية أن الهجوم وقع في مقبرة بلدية بمنطقة غونيكينت في مدينة باطمان، عندما أطلق شخص أو مجموعة مجهولة النار على الضحايا الثلاثة، ما أدى إلى وفاتهم في مكان الحادث.

وفور وقوع الهجوم، فرضت قوات الشرطة التركية طوقًا أمنيًا حول موقع الجريمة، ومنعت الدخول والخروج من منطقة المقبرة، فيما بدأت تحقيقات موسعة لكشف تفاصيل الحادث وتحديد هوية منفذي الهجوم.

وتواصل فرق الأمن التركية عمليات البحث والتحري عن المشتبه بهم الذين فروا من موقع الجريمة، بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع مسار الهروب، بهدف الوصول إلى المتورطين وتحديد ملابسات الهجوم.

وكان محمد ديريك من الشخصيات المعروفة داخل حزب العدالة والتنمية في منطقة باطمان، وظهر سابقًا في وسائل الإعلام المحلية، كما تولى رئاسة منظمة الشباب التابعة للحزب في المنطقة قبل أن يشغل منصب نائب رئيس بلدية مركز مدينة باطمان.

واستمر ديريك في منصبه البلدي حتى مارس 2025، حين أُعلن عن استقالته من مهامه في البلدية، مع استمرار عضويته داخل حزب العدالة والتنمية.

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن عن الدوافع المحتملة وراء الهجوم، فيما تستمر التحقيقات الأولية لجمع الأدلة وتحديد خلفيات الجريمة، وسط انتظار صدور معلومات رسمية إضافية حول الحادث.

وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار التحقيقات الأمنية لكشف تفاصيل الهجوم، وسط اهتمام محلي بمعرفة ما إذا كانت الجريمة مرتبطة بخلافات شخصية أو دوافع أخرى.