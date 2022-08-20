تركيا.. مقتل 16 شخصاً وإصابة آخرين في حادث دهس

قُتِل 16 شخصاً على الأقل، وأصيب 29 آخرون، الوم السبت، في حادثة دهس شاحنة لحشد من المارة في مدينة ماردين جنوبي شرق تركيا.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مقتل 16 شخصاً في الحادث، وإصابة 29 آخرين، من بينهم 8 إصابات خطيرة.

وذكرت مصادر إعلامية تركية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن شاحنة تعطلت مكابحها دهست حشدا كبيرا من الناس، بعد اصطدامها بسيارتين، بمنطقة ديريك في ماردين التركية.

ووقع الحادث قرب محطة وقود، في منطقة تعج بالمارة، وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الحادث المروع، الذي أظهر الشاحنة وهي تكتسح المنطقة المزدحمة، وسط صرخات المتواجدين في المكان.

وأرسلت السلطات المحلية عددا كبيرا من فرق الإسعاف والطوارئ والدرك والإطفاء إلى مكان الحادث عقب الحادث المروري الثاني.