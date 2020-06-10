تركيا: من المؤكد أن حفتر سينهزم في حال غاب الدعم عنه

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه من المؤكد بأن خليفة حفتر سينهزم في حال غاب الدعم عنه.

ونقلت وكالة “ألأناضول” عن أكار قوله، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة اليوم الأربعاء، إن تركيا تتواجد في ليبيا “بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا”.

وأشار أكار إلى أن الوجود التركي في ليبيا يتمثل في “الوحدات الاستشارية والتدريبية”، مبينا أن الموازين “انقلبت في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، عقب بدء تركيا فعالياتها هناك”.

وردا على سؤال حول الدعم الذي يتلقاه حفتر من بعض البلدان العربية والأوروبية، قال أكار، إن فعاليات هذه الدول في ليبيا عبارة عن “مبادرات لكسب مزيد من الوقت”.

وأضاف: “حفتر ليس قوة مستقلة في ليبيا، هو أداة بيد قوى أخرى، ومن المؤكد أنه سينهزم في حال غاب الدعم عنه، حتى أن هناك أنباء بحاجة إلى تأكيد، تشير بأن حفتر يتواجد حاليا في بلد آخر”.

وأكد الوزير أن تركيا تبذل جهودا مضاعفة لإحلال السلام في عموم ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة فائز السراج محقة في فعالياتها، وأن المحق “سينتصر عاجلا أم آجلا”، وفق قوله.

وحول التواجد الروسي في ليبيا، قال الوزير التركي: “روسيا فندت على الصعيد الرسمي، الأنباء التي تتحدث عن تواجد قواتها في ليبيا، وأنقرة تفضل بناء حوار مع موسكو حول ليبيا على غرار الحوار الدائر بين العاصمتين بشأن سوريا، من أجل حل المشاكل القائمة”.

وأعرب أكار عن ثقته بأن الحوار التركي الروسي حول ليبيا، “سينعكس إيجابا على مستقبل هذا البلد”، لافتا إلى أن الحوار بين البلدين يجري حاليا على كافة المستويات.

وعن استياء مصر واسرائيل واليونان وقبرص الرومية من فعاليات تركيا بشرق المتوسط واتفاق ترسيم مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وليبيا، وصف أكار ردود أفعال هذه الدول بـ”العاطفية”، مبينا أن الفعاليات التركية مطابقة تماما للقوانين الدولية.