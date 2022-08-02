تركيا: من مبادئنا في ليبيا الانتخابات بدلاً من تشكيل حكومات بين الحين والآخر

قال السفير التركي لدى ليبيا “كنان يلماز” إن أنقرة تنتهج مقاربة شاملة تجاه ليبيا، دون تمييز بين شرقها وغربها،.

وأكد “يلماز” وفق-وكالة الأناضول التركية- أن بلاده تدعم الاستقرار والتوافق السياسي في البلاد القائم على المبادئ والشرعية، موضحاً أن من أبرز مبادئ تركيا في ليبيا، هو تجنب حدوث فراغ في السلطة، وتأمين التقاء كل الأطراف وتركيزهم على إجراء انتخابات، بدلاً من تشكيل حكومات انتقالية بين الحين والآخر.

وشدد السفير التركي على أهمية زيارة رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” إلى أنقرة، مشيرا إلى أن الأخير كان يعتزم القيام بهذه الزيارة منذ بداية يوليو الماضي، لكن موجة الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا، أدت إلى التأجيل.

ولفت السفير التركي إلى دعم أنقرة للمباحثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مؤكدا على أهمية تشكيل الأرضية الدستورية في أسرع وقت والتوجه لإجراء الانتخابات.