تركيا: نلتزم بالدبلوماسية ونرفض التصعيد مع إسرائيل

نفت السلطات التركية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن “تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان باجتياح إسرائيل”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن حملات تضليل إعلامي تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر مركز مكافحة التضليل، إن ما تم تداوله على بعض المنصات ووسائل الإعلام حول هذا الادعاء “غير صحيح تماما”، مشيرة إلى أن معلومات مضللة جرى ترويجها بشكل متعمد لإثارة التوتر السياسي والإقليمي.

وأكد البيان أن تركيا تواصل، وفق نهجها الدبلوماسي، لعب دور فاعل في وقف إراقة الدماء وحماية المدنيين ودعم مسارات السلام المستدام، خصوصا في مناطق النزاع القريبة من حدودها.

وأضافت السلطات التركية أن سياسة أنقرة تقوم على خفض التصعيد وليس تأجيجه، مشددة على التزامها بالقانون الدولي والدبلوماسية، وسعيها لضمان حياة آمنة ومزدهرة لشعوب المنطقة دون تمييز.

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن خطابا سابقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعود إلى عام 2024 تم اقتطاعه من سياقه وإعادة نشره على أنه تصريح جديد، عبر بعض وسائل الإعلام البريطانية والإسرائيلية، بهدف تضليل الرأي العام.

ودعت أنقرة إلى عدم الانجرار وراء المحتويات المفبركة أو المحرّفة، مؤكدة أن تداول مثل هذه الادعاءات يسهم في تشويه مواقف تركيا الرسمية ومقاصدها السياسية والإنسانية.