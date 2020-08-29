تركيا: هناك أرضية لوقف إطلاق النار في ليبيا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلحق الضرر ببلاده فرنسا من خلال محاولة إثبات نفسه عبر دعم خليفة حفتر.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، أكد أوقطاي أن تركيا حاضرة في ليبيا في إطار أنشطة تدريب القوات الليبية، ودعم حكومتها الشرعية.

وأوضح أنه مع دخول تركيا المعادلة الليبية، أجبرت العقلية الانقلابية والتنظيمات الإرهابية على التراجع حتى سرت والجفرة، حسب وصفه.

وأضاف أنه “عند النظر إلى مناصري الانقلابي حفتر تجدون فرنسا تقف بجانبهم”.

وتابع: “أينما ذهبتم تجدون ماكرون حجر عثرة بين أقدامكم. فأنت تتحدث عن شخص يحاول أن يثبت نفسه، ويجعل بلاده تدفع الثمن في هذا السبيل”.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى انسحاب حفتر من طاولة المباحثات في مؤتمر برلين، فضلا عن عدم تجاوبه مع المبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار وإرساء الاستقرار في ليبيا.

وأكد أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وافقت على إبرام اتفاق مع حفتر؛ إلا أن هذا الأخير هرب من طاولة الحوار.

وأوضح أن المباحثات ما تزال جارية في الوقت الراهن، وهناك أرضية لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن تركيا ما تزال ثابتة على موقفها بدعم وحدة ليبيا غير القابلة للتقسيم.

وأضاف: “نعترف بحكومة فائز السراج كحكومة شرعية معترف بها دوليا”.

وبيّن أن بلاده تعمل على مستوى وزارة الخارجية والرئاسة من أجل الوصول إلى حل في ليبيا دون الإخلال بالاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأعرب أوقطاي عن أمله في التوصل لحل بأقرب وقت في ليبيا، وأن تركيا تتابع الأحداث فيها لحظة بلحظة.

وأشار إلى أن مباحثات تركيا وليبيا حول اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين ليست حديثة الولادة، فهي تمتد إلى 10 أعوام وأكثر إلى عهد الراحل معمر القذافي.

وأضاف أن البلدين تربطهما علاقات في العديد من المجالات منها الاقتصادية والسياسية، حيث توجت هذه العلاقات بالنهاية باتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين أواخر 2019.