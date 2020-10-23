تركيا.. واشنطن تُحذَّر رعاياها من هجمات وعمليات خطف محتملة

أعلنت سفارة واشنطن في تركيا، اليوم الجمعة، عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، بعد حصولها على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد.

وحذرت البعثة الأمريكية في تركيا من أنها “تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة ضد مواطنين أمريكيين في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية العامة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا”، بحسب إشعار أمني، اليوم الجمعة.

وقال التنبيه الأمني: “سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا”.

وحثت البعثة المواطنين الأمريكيين على “توخي الحذر الشديد في الأماكن التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق”.

كما دعت البعثة الأمريكية في تركيا إلى توخى الحذر وتجنب الحشود ومتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وأكدت السفارة أن كافة الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا تعلق في هذه الظروف مؤقتا تقديم الخدمات إلى المواطنين، بما يشمل خدمات التأشيرات.