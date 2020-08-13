تركيا.. وفد صحي بدأ زيارة لبنان

بدأ وفد صحي تركي، زيارة إلى لبنان ضمن جهود أنقرة لمساعدة بيروت على تجاوز تداعيات انفجاربيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، أن رئيس مجلس الصحة في الرئاسة التركية “سركان طوبال أوغلو”، وصل مطار بيروت الدولي، على رأس وفد، وكان في استقباله سفير أنقرة لدى بيروت “هاكان تشاكل”.

ويلتقي الوفد التركي، الخميس، مسؤولين لبنانيين، ويزور مستشفى الحروق التركي في مدينة صيدا اللبنانية وذلك بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

واستقبل لبنان، الثلاثاء، طائرة تابعة للقوات الجوية التركية، محملة بمساعدات طبية، بعد أن استقبل في 5 أغسطس الجاري طائرة أخرى حملت مستلزمات طبية وطواقم بحث وإنقاذ.

وخلف انفجار بيروت 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وأكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني “ميشال عون”، الثلاثاء، استعداد أنقرة لمساعدة لبنان في كافة المجالات، وفي مقدمتها الصحة.

وأوفدت الرئاسة التركية، السبت، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي إلى لبنان، برفقة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ومسؤولين آخرين.

وأعلن أوقطاي، بعد لقائه عون، وضع إمكانات تركيا تحت تصرف لبنان في مجالات المساعدة والإغاثة ورفع الأنقاض ومعالجة الجرحى في المستشفيات التركية.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.