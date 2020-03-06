تركيا.. 142 ألف طالب لجوء يعبرون إلى اليونان

أعلن الرئيس التركي أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا. [الأناضول]

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تجاوز عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من ولاية “أدرنة” 142 ألف شخص، حتى ظهر الجمعة.

وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر : “حتى الساعة 12.10 وصل عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة إلى 142 ألفا و175 شخصًا”.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، بدأ منذ الخميس 27 فبراير الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الغرب “منافق جدا” في موضوع اللاجئين، حيث سارع لمد يد العون إلى اليونان، بينما يتجنب تقاسم الأعباء مع تركيا، وفق قوله.

جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين، أثناء عودته بالطائرة، من العاصمة الروسية موسكو، الجمعة،

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، حول تدفق طالبي اللجوء: “الغرب مع الأسف منافق جدا فقد وعدوا اليونان على الفور بتقديم 700 مليون يورو”.

ولفت إلى أن المستشارة الألمانية كانت وعدت بتقديم 25 مليون يورو لتركيا لدعم اللاجئين، ولم يتم تنفيذ ذلك بعد.

وأوضح قائلا: “دعكم من 700 مليون يورو، المستشارة كانت تحدثت عن تقديم 25 مليون يورو لنا، لكننا للأسف، لم نتلقَ بعد أي شي منها أيضا”.

وأردف يقول: “ليس لدينا وقت لمناقشة موضوع اللاجئين مع اليونان في هذه المرحلة، الأمر بات محسوما، سيذهب اللاجئون إلى حيث استطاعوا، ونحن لا نجبرهم على مغادرة بلادنا”.

اقترح تصحيحاً