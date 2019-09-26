تركيا.. 15 هزّة ارتدادية اعقبت زلزالاً بقوة 5.8 في إسطنبول

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، بوقوع 15 هزّة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول عن الإدارة قولها، في بيان، إن زلزال إسطنبول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، أعقبته 15 هزّة ارتدادية.

وأوضحت أن قوة أكبر هزّة ارتدادية في بحر مرمرة، بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر.

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول، بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي ، بعمق 6.99 كيلومترا وعلى بعد 21.68 كيلومترا عن سيليفري.

من جهتها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال لغاية الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.

من جانبه قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجا، إنه لا توجد خسائر بشرية جراء زلزال مدينة إسطنبول.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر:

لا توجد خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.8 درجات ووقع قبالة سواحل سيليفري باسطنبول.

وأكد أن وزارة الصحة متيقظة ضد كل أنواع الكوارث.