تركيب أبراج نقل الطاقة على «خط الرويس» لتحسين الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال تركيب أبراج نقل الطاقة على مسار مشروع “خط الرويس أبو عرقوب” جهد 400 ك.ف.

وقالت الشركة، إن مجلس الإدارة يسعى لاستكمال هذا المشروع، نظرًا لأهميته القصوى في تحسين واستقرار التيار الكهربائي ونقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة.

وأشار بيان الشركة العامة للكهرباء إلى أن العمل لا يزال مستمراً لسحب السلك الفايبر والأرضي من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

#جانب من أعمال تركيب أبراج نقل الطاقة على مسار مشروع خط الرويس أبو عرقوب جهد 400 ك.ف الذي يسعى مجلس إدارة الشركة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الخميس، ١١ أبريل ٢٠٢٤