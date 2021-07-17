تركيب خزان أوكسجين بمركز عزل الأورام مصراتة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، الانتهاء من تركيب خزان أوكسجين سائل بسعة 5000 لتر، بمركز العزل الصحي الأورام بمدينة مصراتة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن ذلك يأتي في إطار متابعة الوضع الوبائي ومستجداته لفيروس كورونا.

يُشار إلى أن وزير الدكتور علي الزناتي، أجرى صباح يوم الخميس، زيارات تفقّدية لعدد من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، منها مركز عزل الأورام بمدينة مصراتة وأعطى التعليمات بتوفير كل الإمكانيات لدعم مراكز العزل ومنها خزان أوكسجين سائل.

وبعد انهيار منظومة الأوكسجين بمركز عزل الأورام مصراتة، أمس الجمعة، وكلف النائب العام المستشار الصديق الصور رئيس النيابة بمكتب النائب العام بالانتقال إلى عين المكان فوراً والتحقيق في الواقعة.