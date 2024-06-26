تركيب معدات محطة تحويل جديدة بمدينة البيضاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، اكتمال تركيب كافة معدات مشروع محطة تحويل مجمع المحاكم بمدينة البيضاء بجهد 11/66 ك.ف نوع سيمنس.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر إدخال المحطة على الشبكة الكهربائية بعد تركيب محولاتها، مما سيعزز كفاءة الشبكة ويخفف الضغط على محطات التحويل الأخرى في المدينة.

وبينت الشركة أن سبب انقطاع الكهرباء في شارع النهضة بمدينة بمدينة غريان، بسبب الاعتداء على مكونات محطة كهرباء “11 ك . ف” بالمدينة وسرقة الأسلاك التي بداخلها من قبل بعض الخارجين عن القانون ما ترتب عنه إتلاف معدات المحطة.

وأكدت الشركة مواصلة فرقها العمل على معالجة المشكلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية.

وتفقد مديرو الإدارات العامة بالشركة عدة مواقع داخل مدينة زوارة لتقييم أداء محطات التحويل وإمكانية التطوير وإضافة معدات جديدة لتحسين الجهد بالمدينة والمدن المجاورة لها.