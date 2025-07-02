تركي آل الشيخ يرد بسخرية على وزير النقل المصري: السعودية ipossible!

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على تصريحات لوزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير، الذي قارن خلالها تكلفة إنشاء الطرق بين مصر والسعودية، في سياق دفاعه عن سياسات وزارته.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” مقطعًا من تصريحات الوزير المصري، جاء فيه: “هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه، روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيتكلف كام وإحنا بنكلفه كام”.

وأرفق آل الشيخ المنشور بتعليق مقتضب قال فيه: “لا تعليق.. السعودية ipossible”، في إشارة إلى جودة وتكلفة البنية التحتية في المملكة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حادث مروري مأساوي شهدته مصر مؤخرًا، وأسفر عن مصرع 18 فتاة وسائقهن من قرية كفر السنابسة، إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بحافلتهم على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شمال البلاد، أثناء توجههم للعمل في أحد الحقول الزراعية.

وأثار الحادث موجة من الغضب الشعبي وانتقادات حادة لأوضاع الطرق وسلامة النقل، ما دفع وزير النقل المصري إلى الإدلاء بتصريحات إعلامية لتبرير تكاليف مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر، مقارنة بدول أخرى.

وسرعان ما أثار تعليق آل الشيخ تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء بين مؤيد لردّه، ومنتقد لتصريحات الوزير المصري، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل مصر لإجراء مراجعة شاملة لأمان الطرق ومحاسبة المتسببين في الحوادث المتكررة.