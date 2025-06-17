«تركي آل الشيخ» يزور عادل إمام في منزله.. دعاء مؤثر ورسالة لن تُنسى من الزعيم

في لحظة إنسانية جمعت بين الفن والتقدير، زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، الفنان المصري الكبير عادل إمام في منزله بالقاهرة، للاطمئنان على صحته، وجاءت الزيارة بصحبة نجلي الزعيم، المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، أعرب آل الشيخ عن سعادته الغامرة بلقاء من وصفه بـ”الأسطورة العربية”، مؤكدًا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة وروح مرحة لا تفارق حضوره، وأضاف ضاحكًا: “كالعادة، الجلسة لم تخلُ من ضربات في منتصف الجبهة”، في إشارة إلى خفة ظل إمام التي لطالما تميّز بها على المسرح والشاشة.

وكشف آل الشيخ عن لحظة لن تُنسى خلال اللقاء، عندما دعا له عادل إمام قائلاً: “ربنا يسعد بيك مصر”، وهي عبارة وصفها بأنها أثرت فيه بعمق، لما تحمله من صدق ومحبة وعفوية.

وأضاف أن الزعيم لا يزال متابعًا نهمًا للفن، ويولي اهتمامًا خاصًا بأعمال “صندوق Big Time”، ويحرص على متابعة أخبار السينما والمسرح رغم غيابه عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة.

وأعرب إمام، خلال اللقاء، عن عشقه المتجدد للمسرح الذي وصفه بأنه “أحب الأماكن إلى قلبه”، كما أظهر حماسًا شديدًا لمتابعة مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، مما يعكس جانبًا آخر من شخصيته العاشقة للحياة.

في ختام الجلسة، أضفى الزعيم لمسة طريفة عندما قدّم لضيوفه شايًا وصفه آل الشيخ بـ”شاي العروسة”، مشيدًا بذوق إمام وكرمه، ومتمنيًا له دوام الصحة والسعادة نظير ما قدمه من فن وإبداع أسعد ملايين العرب على مدى أكثر من ستة عقود.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص تركي آل الشيخ على دعم المشهد الثقافي العربي، وتعزيز الروابط الفنية بين السعودية ومصر، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم مشاريع فنية كبرى من خلال موسم الرياض ومبادرات مثل “صندوق Big Time”، والتي شارك فيها نخبة من الفنانين المصريين والعرب.

ويُعد عادل إمام، الملقب بـ”الزعيم”، واحدًا من أعمدة الفن العربي الحديث، إذ ترك بصمة خالدة في وجدان الجمهور من خلال أعمال أيقونية مثل مدرسة المشاغبين، الزعيم، الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، ويتميّز بأدائه الكوميدي العميق الذي يحمل رسائل سياسية واجتماعية قلما تجتمع في قالب فني واحد، وتتزامن هذه الزيارة مع تنامي التعاون الثقافي بين مصر والسعودية، ضمن رؤية المملكة لتعزيز مكانتها كمنصة إقليمية ودولية للثقافة والفنون من خلال الفعاليات الكبرى، وعلى رأسها موسم الرياض.