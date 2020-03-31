ترك 10 آلاف دولار بقشيشاً لموظفي مطعم

أصيب العاملون في المطعم بالذهول بسبب سخاء العميل [انترنت]

ترك أحد زبائن مطعم في فلوريدا بقشيشا بقيمة 10 آلاف دولار، في محاولة لمساعدة الموظفين على اجتياز أزمة فيروس كورونا.

وأصيب العاملون في مطعم Skillets diner في ولاية فلوريدا الأمريكية بالذهول بسبب سخاء العميل.

ووقع توزيع المبلغ بين العمال الـ20، بالتساوي، حيث حصل كل واحد منهم على 500 دولار.

وجاءت الهدية السخية قبل يوم واحد فقط من إغلاق جميع المطاعم والحانات في فلوريدا بسبب الخطوات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المطعم، روس إدلوند، إن العميل الذي قدم التبرع، والذي اختار عدم الكشف عن اسمه، طلب توزيع المبلغ على العاملين قائلا: “أريد أن يحصل كل شخص في هذا المطعم على 500 دولار”.

وأشاد المطعم، يوم الخميس الماضي عبر حسابه على “فيسبوك” بما فعله الزبون، قائلا: “هناك أشخاص رائعون في العالم” على الرغم من “كل القصص السلبية التي يتم سماعها الآن”.

اقترح تصحيحاً