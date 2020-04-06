ترمب: أميركا أجرت 1.5 مليون اختبار على كورونا

أن البلاد ستشهد ذروة تفشي فيروس كوورنا خلال الأيام القادمة [BBC]

كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بلاده أجرت اختبارات تشخيص كورونا على نحو 1.5 مليون اختباراً على فيروس كورونا في الولايات المتحدة”

وقال إن “تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك كان مفاجئا وغير متوقع”، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الوفيات هناك بداية مبشرة وإيجابية.

وحذر الرئيس الأميركي من أن البلاد ستشهد ذروة تفشي فيروس كوورنا خلال الأيام القادمة، موضحا أن 182 دولة حول العالم تعاني من هجمة فيروس كورونا.

وأشار ترمب إلى أنه “خلال يومين سنكون قد نشرنا 3 آلاف من الطواقم الطبية في ولاية نيو جيرسي ومناطق أخرى”.

وأكد نشر أجهزة تنفس صناعي وتوزيع الكمامات الطبية على العديد من الولايات الأميركية.

وحث ترمب الأميركيين على تناول عقار الهيدروكلوروكين كعلاج لكورونا بعد استشارة الطبيب المختص.

وقال إن إدارته وفرت 29 مليون جرعة من هذا اللقاح، المخصص أساسا لعلاج الملاريا، مضيفا أن الدواء قد يسبب مضاعفات لمرضى القلب.

ولمح إلى جهود أميركية بالتعاون مع دول أخرى في التوصل إلى لقاح للفيروس، ولكنه لم يسمها. وأوضح أن شركة “جونسون جونسون” الأميركية تلعب دورا مهما في تلك الجهود.

وحث ترمب، مواطنيه على استمرار الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية الأخرى لمنع الإصابة بالفيروس.

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