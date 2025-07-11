ترمب يتقاضى 400 ألف دولار سنوياً.. تعرف على أعلى رواتب البيت الأبيض!

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل تقرير الرواتب السنوي للبيت الأبيض، موضحة هيكل الأجور لأكثر من 400 موظف يعملون حالياً في ولايته الثانية، وسط مقارنات مع إدارات سابقة أبرزها إدارة جو بايدن

وبحسب التقرير المقدم إلى الكونغرس، يتقاضى ترامب راتباً سنوياً يبلغ 400,000 دولار، يضاف إليه 50,000 دولار كنفقات شخصية، و100,000 دولار للسفر، و19,000 دولار لأغراض ترفيهية، إلى جانب 100,000 دولار كمبلغ لمرة واحدة لتأثيث المكتب، ما يرفع إجمالي تعويضاته السنوية إلى نحو 569,000 دولار، وكان ترامب قد تبرع بكامل راتبه خلال ولايته الأولى، دون إعلان رسمي حتى الآن بشأن استمرار هذا التقليد في ولايته الثانية.

وتصدّرت جاكالين بي كلوب، المستشارة الرفيعة، قائمة الأعلى أجراً في البيت الأبيض براتب سنوي قدره 225,700 دولار، تلتها المستشارة القانونية إيدغار مكرتشيان براتب يبلغ 203,645 دولاراً.

كما يحصل 33 مسؤولاً بارزاً على راتب موحد قدره 195,200 دولار سنوياً، من بينهم: رئيسة هيئة الأركان سوزي وايلز، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، منسق شؤون الحدود توم هومان، مستشار الأمن الداخلي ستيفن ميلر، مستشار التجارة بيتر نافارو.

وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في الرواتب بين كبار الموظفين والمناصب الدنيا، حيث يتقاضى نواب مساعدي الرئيس بين 155,000 و175,000 دولار، والمساعدون الخاصون ما بين 121,500 و150,000 دولار، في حين تتراوح رواتب كتّاب خطابات الرئيس بين 92,500 و121,500 دولار. أما صغار الموظفين وعددهم 108، فيتراوح دخلهم السنوي بين 59,000 و80,000 دولار.

وبلغ متوسط الأجور في البيت الأبيض تحت إدارة ترامب 114,194 دولاراً، متفوقاً على متوسط إدارة بايدن لعام 2024 الذي بلغ 109,166 دولاراً. كما أظهرت المقارنة أن إدارة بايدن ضمت 564 موظفاً، مقابل ما يزيد قليلاً عن 400 موظف في عهد ترامب، مع عدد أقل من أصحاب الرواتب العالية، حيث لم يتجاوز عدد من يتقاضون أكثر من 180,000 دولار سوى 21 موظفاً.