ترهونة تحتضن ملتقى البلديات المتضررة من الأعمال الإجرامية

أقيم اليوم الاثنين، بقاعة إدارة جامعة الزيتونة بسوق الأحد ببلدية ترهونة “ملتقى البلديات المتضررة من الأعمال الإجرامية” المرتكبة بحق أهالي هذه البلديات من عناصر “الكاني” والعصابات الإجرامية التي كانت معها.

وحضر الملتقى عمداء بلديات (ترهونة، مسلاتة، العربان وقصر بن غشير) ووكلاء الديوان لهذه البلديات.

وأقيم هذا الملتقى بإشراف رابطة ضحايا ترهونة وبالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لتحرير بلدية ترهونة من هذه العصابة الذي صادف يوم 5 يوينو 2020.

هذا وقد تم خلال الملتقى تكريم الجهات والمؤسسات التي عملت طيلة الفترة الماضية على إظهار قضية المقابر الجماعية وما تبعتها من ملابسات وهي (لجنة المقابر الجماعية – وزارة العدل – مركز طب الطوارئ والدعم – الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين – جهاز المباحث الجنائية ومحكمة ترهونة الجزئية).

كما أصدر الحاضرون في ختام فعليات الملتقى، بيانا ترحموا فيه على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل العصابات الإجرامية من ترهونة والبلديات المجاورة وجددوا دعوتهم للجهات القضائية لملاحقة القتلة وتسليمهم إلى يد العدالة في أقرب وقت، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي ببلدية ترهونة.