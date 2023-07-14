ترهونة.. 80% من الجثث جرى التعرف عليها

أفاد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي بأنّ الفرق المختصة لم تعثر على نحو 100 جثة مسجلة في بلاغات الهيئة من أهالي ترهونة.

وذكر السيوي في تصريح صحفي أنه جرى التعرف على نحو 80% من الجثث التي عثر عليها ضمن المقابر الجماعية في ترهونة، موضحا أنّ هناك بلاغات تفيد بوجود جثث أخرى في منطقة مثلث الموت بالمدينة.

وأشار السيوي إلى وجود 90 جثة لدى الهيئة، أُجرِيت لها تحاليل الحمض النووي «DNA»، وأنّ نتيجتها ليست مطابقة لعينات الأهالي الذين بلّغوا عن مفقودين لهم.

ودعا السيوي ذوي المفقودين في كافة المدن، لفتح ملفات في فروع الهيئةِ وإعطاء عينات لمطابقتها مع الجثث التي عثر عليها.

وطالب السيوي الحكومة بالقيامِ بما يتوجب عليها والمساعدة في عمليات الانتشال عبر تقديمِ آليات ضخمة قادرة على إزالة الرّكام خاصة في منطقة مثلث الموت، وَفق قوله.