تزامنا مع أزمة المهاجرين مؤخرا.. تونس وليبيا تتفقان على تبني سياسة مشتركة

اتفق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع نظيره التونسي كمال الفقي على تبني سياسة مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي أمس السبت، لفت الوزيران إلى ضرورة تكثيف الجهود بهدف العمل على تعميق العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستويات أعلى بما يخدم مصالح الشعبين.

وناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع نظيرها التونسي نبيل عمار التطورات في المنطقة وأهمية مواصلة التنسيق المستمر البلدين والتعاون في شتى في المجالات.

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيد تشهده تونس في ملف المهاجرين، حيث قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ قوات الأمن التونسية طردت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.