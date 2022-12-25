تزامنا مع إحياء طرابلس عاصمة الإعلام .. قوات الأمن تعتدي على الصحافة

أعلنت وكالة الغيمة للأخبار عن تعرض مراسلها في طرابلس معتصم الحراراي لاعتداء من قبل قوات الأمن أثناء تغطيته للإحتفال بالذكرى 71 لاستقلال ليبيا.

وذكرت الوكالة أنّه جرى احتجاز مراسلها لمدة ساعات والاعتداء على كاميرا ومعدات التصوير وإجباره على مسح المادة الإعلامية المسجلة أثناء تغطيته الإحتفال والمقام بمجمع قاعات ريكسوس في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رفقة عدد من وزراء بالحكومة، ووزارء الإعلام العرب وعدد من مسؤولي الإعلام بجامعة الدول العربية.

ويرجع سبب الإعتداء الذي تم في وجود بعض الصحافيين بسبب استفزاز رجل الأمن للزملاء وسوء استعمال سلطاته، حيث تكرر منه زجر المراسل وتوجيه الكلمات النابية له بصوت مرتفع مع إصدار الأوامر التي يعتقد بأنه على الجميع أن ينصاع لها.

الإعتداء يأتي في اليوم الذي تبلغ فيه تسمية طرابلس عاصمة الإعلام العربي ذروتها، متوجة باجتماع وزراء الإعلام العرب على أرضها وتسليم اللجنة العليا المنظمة للحدث متمثلة في رئيسها جائزة السرايا الحمراء العربية لصحافة السلام للزميلة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبوعاقلة.

ودعت وكالة الغيمة للأخبار الجهات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية، ضرورة إتخاذ الإجرات اللازمة والرادعة لمثل هذه التصرفات المزاجية والسلوك الفردي، وإنصاف المراسل ورد إعتباره وحق الوكالة والمواطن في الحصول على المعلومة والخبر.