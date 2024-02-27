تزامنا مع الإنزال الأردني.. مصر ستنفذ عملية إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة.

وقال المصدر إن مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة.

وتابع المصدر بأن مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما سيجري تعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم المواد الغذائية والإغاثية للنازحين.

وبالتزامن، أعلن الجيش الأردني أنه نفذ، لليوم الثاني، أكبر عملية إنزال مساعدات لقطاع غزة، وقال الجيش الأردني إن عمليات إنزال المساعدات التي تم إنزالها تضمنت مواد إغاثية وغذائية بينها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية.

ويشهد قطاع غزة نقص حاد في المواد الاغذائية، جعلت سكانه عرضة لمجاعة كارثية، إذا لم يتم إدخال المساعدات بكميات كبيرة إلى القطاع، الذي يعيش تحت وطأة الحرب والجوع.