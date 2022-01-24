تزامنا مع انعقاد جلسة النواب «ويليامز» تطالب بالكشف عن مصير «سرقيوة»

طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز بالكشف عن مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة الذي ظل مقعدها فارغا في المجلس لـ922 يوما.

وفي تغريدة عبر تويتر أشارت ويليامز أنّ مرتكبو جريمة خطف سرقيوه مازالوا طلقاء والأمم المتحدة تقف مع أسرتها وتطالب الجهات المعنية بالكشف عن مكانها.

ومرّ على اختطاف سهام سرقيوة عامان ونصف، ومازالت تتزاحم الأسئلة حول مصيرها، دون إجابات شافية، تكشف خيوط اختفائها، ومآلاته، في حين تتجدد المطالبات الليبية والدولية، بين الفترة والأخرى بالكشف عن مصيرها، عقب هجوم قوات تتبع خليفة حفتر، في يوليو 2019، على منزلها في مدينة بنغازي، واقتيادها إلى جهة مجهولة، إثر مطالبتها بوقف الحرب على طرابلس.